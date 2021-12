Ballando con le stelle 2021: ospiti e anticipazioni dell'ottava puntata, stasera su Rai1 (Di sabato 4 dicembre 2021) stasera su Rai1 dalle 20:35 torna Ballando con le stelle 2021 con l'ottava puntata: ecco le anticipazioni, che annunciano la presenza di due ospiti. stasera su Rai1 alle 20:35 si torna in pista con l'ottava puntata di Ballando con le stelle 2021. Il talent show più amato della Rete ammiraglia continuerà anche in questo sabato a regalare inaspettati colpi di scena. Non mancheranno ospiti speciali: protagonisti dello spazio dedicato al "Ballerino per una notte", l'"Aquila di Ligonchio", la grande cantante, conduttrice televisiva, attrice, Iva Zanicchi, e Gabriel Garko. I ... Leggi su movieplayer (Di sabato 4 dicembre 2021)sudalle 20:35 tornacon lecon l': ecco le, che annunciano la presenza di duesualle 20:35 si torna in pista con l'dicon le. Il talent show più amatoa Rete ammiraglia continuerà anche in questo sabato a regalare inaspettati colpi di scena. Non mancherannospeciali: protagonistio spazio dedicato al "Ballerino per una notte", l'"Aquila di Ligonchio", la grande cantante, conduttrice televisiva, attrice, Iva Zanicchi, e Gabriel Garko. I ...

Advertising

Ballando_Rai : ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @SabrinaSalerno e @samuel_peron vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - welikeduel : Memo Remigi e Leonardo Parata aL Testaccio per presidiare i cassonetti e aiutare i cittadini (e cercare voti per il… - blogtivvu : Alvise Rigo ha una storia con Alba Parietti? Lei commenta il gossip sul concorrente di Ballando con le stelle… - eli88ta : Secondo me vanno ospiti a ballando con le stelle?????? #prelemi -