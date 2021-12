Aiutare sul serio, senza retoriche. La storia di Marta e del suo volontariato: «Non chiamatelo hobby» (Di sabato 4 dicembre 2021) Nella Giornata Mondiale del volontariato, Open continua a raccontare la parte migliore di un mondo che non smette di fare del bene. Il viaggio nella solidarietà senza retorica continua con Lega del Filo d’Oro e con Marta, da anni volontaria, o come ama più chiamarsi lei, «amica di ragazzi e ragazze di cui non posso più fare a meno». Alla fine del corso da volontaria per la Lega del Filo d’Oro, Marta ha trascorso il grande pranzo organizzato insieme ai colleghi con una grossa benda nera sugli occhi. Nel buio più completo ha cercato di trascorrere quelle ore di svago, rincorrendo un’idea di normalità che di colpo non si è fatta più trovare. «Quello è stato il momento culmine del mio percorso. Fino a quel punto avevo scelto la strada della solidarietà con la convinzione di voler stare assieme ai ragazzi. Ma mettermi ... Leggi su open.online (Di sabato 4 dicembre 2021) Nella Giornata Mondiale del, Open continua a raccontare la parte migliore di un mondo che non smette di fare del bene. Il viaggio nella solidarietàretorica continua con Lega del Filo d’Oro e con, da anni volontaria, o come ama più chiamarsi lei, «amica di ragazzi e ragazze di cui non posso più fare a meno». Alla fine del corso da volontaria per la Lega del Filo d’Oro,ha trascorso il grande pranzo organizzato insieme ai colleghi con una grossa benda nera sugli occhi. Nel buio più completo ha cercato di trascorrere quelle ore di svago, rincorrendo un’idea di normalità che di colpo non si è fatta più trovare. «Quello è stato il momento culmine del mio percorso. Fino a quel punto avevo scelto la strada della solidarietà con la convinzione di voler stare assieme ai ragazzi. Ma mettermi ...

