Zecchino d'Oro 2021: da oggi su Rai1 la 64esima edizione

Al via oggi su Rai1 alle 17:05 lo Zecchino d'Oro 2021, la 64esima edizione della competizione canora per bambini più famosa d'Italia: conduttori Francesca Fialdini, Paolo Conticini e Carlo Conti. Lo Zecchino d'Oro 2021 al via da oggi su Rai1, dalle 17:05, con la sua 64esima edizione, in onda dal 3 al 5 dicembre e condotta da Francesca Fialdini, Paolo Conticini e il direttore artistico Carlo Conti. Per la precisione: a condurre i primi due pomeriggi saranno Francesca Fialdini e Paolo Conticini, mentre per la finale, domenica 5 dicembre, il duo prenderà posto in giuria per lasciare il testimone al direttore artistico, Carlo Conti, che condurrà la puntata conclusiva. 14 le canzoni in gara.

