XFactor 2021, tutto quello che è successo nella semifinale: Erio è fuori (Di venerdì 3 dicembre 2021) Arriva alla fine il percorso dei concorrenti di XFactor 2021. È andata in onda ieri sera la puntata registrata. Eliminato ad un passo dal traguardo Erio, inizialmente considerato come favorito. Hanno giocato a suo sfavore brani forse poco adatti al suo tono di voce e le aspettative forse troppo alte. Grazie a Baltimora, tra i 4 finalisti, arriva un omaggio a Morgan, ex giudice del programma che ne ha segnato fortemente la storia. semifinale di XFactor 2021: tra l'eliminazione di Erio e i la scelta dei finalisti Si avvicina sempre di più la finale del famosissimo talet show XFactor 2021. Si registrerà al Mediolanum Forum dove i finalisti avranno la possibilità di giocarsi il tutto per tutto.

