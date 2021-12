Violenza sulle donne e violenza domestica | il Consiglio dei Ministri dice sì al Ddl

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Dai dati della Direzione Centrale della Polizia Criminale aggiornati al 22 novembre 2021 emerge che nel periodo 1 gennaio – 21 novembre 2021 sono stati 109 gli omicidi con vittime di sesso femminile, di cui 63 uccise da partner o ex partner. Un’urgenza quella dellasulla quale oggi ha discusso ildei, dando il via libera al disegno di legge “per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dellanei confronti dellee della”. Sì al Ddl contro laLa ...

donne, il Cdm approva il ddl con misure di sicurezza più rigide: fermo per imminente pericolo, procedibilità d'ufficio e braccialetto elettronico Il Consiglio dei ministri ha dato il ...Via libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge per contrastare ladonne. "Si potrà procedere d'ufficio" dice il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, spiegando che c'era l'esigenza di "intervenire come prevenzione". Ci sarà "un aiuto economico ...Roma, 3 dic. Il premier Mario Draghi, inatteso, spunta alla conferenza stampa tenuta dalle ministre del suo governo per raccontare la nuova stretta volta ad arginare la violenza sulle donne, ...Inoltre ha riconosciuto la grande professionalità delle forze dell’ordine e della magistratura che si occupano della delicata materia della violenza sulle donne e sui minori. La cerimonia di ...