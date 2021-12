(Di venerdì 3 dicembre 2021) Los Angeles, 3 dic. - (Adnkronos) - L'attore statunitense, noto per aver interpretato il ruolo di"The Big Ragoo"" (1976-83), spinoff della serie tv "Happy Days" èall'età di 69 annisua casa di Newhall, in California. L'account Facebook ufficiale di, riferisce "Variety", ha annunciato la notizia della scomparsa, avvenuta il 27 novembre, senza precisare la causa del decesso, limitandosi a scrivere che "si è spento serenamente". L'attrice Cindy Williams, che interpretavapopolare, ha descritto su Twittercome un ...

Advertising

lauramariacalvo : RT @juliamoony_: morto da 3 stagioni, continua a comparire nella serie e ora avrà una serie tv tutta sua. dite che hanno capito che hanno… - giorgiarocchia_ : RT @juliamoony_: morto da 3 stagioni, continua a comparire nella serie e ora avrà una serie tv tutta sua. dite che hanno capito che hanno… - hxloustyles : RT @juliamoony_: morto da 3 stagioni, continua a comparire nella serie e ora avrà una serie tv tutta sua. dite che hanno capito che hanno… - TV7Benevento : **Tv: è morto Eddie Mekka, Carmine Ragusa nella sitcom 'Laverne & Shirley'**... - fetusfearless : RT @juliamoony_: morto da 3 stagioni, continua a comparire nella serie e ora avrà una serie tv tutta sua. dite che hanno capito che hanno… -

Ultime Notizie dalla rete : **Tv morto

La Sicilia

A parte vestiti e make up, abbiamo capito che Emma Marrone non è negata per la, ma solo per X ... Quando la scelta di Manuelito di fingersi" almeno a Hot Factor " risulta decisamente più ......e lei ha iniziato a sentire di nuovo e forte il richiamo dellae così è ritornata innella ... Poi è, all'età di 60 anni, Fabrizio Frizzi e la Clerici ha detto: "Io penso a Fabrizio Frizzi : ...È morto all’età di 64 anni, stroncato dal Covid, il famoso telepredicatore statunitense Marcus Lamb, fondatore di Daystar Television Network, ...All’inizio si era pensato a una morte violenta, ma poi due testimoni hanno risolto il caso prima che potesse tingersi di giallo: hanno dichiarato di aver visto l’uomo camminare da solo nel parco prima ...