Sofia Goggia subito protagonista | vince la prima discesa a Lake Louise

Advertising

ItaliaTeam_it : ???????????????? ???????? ?? Nella discesa di Lake Louise Sofia Goggia vince con una prova pazzesca! Che trionfo in Coppa del M… - Eurosport_IT : In discesa si gioca per il secondo posto. SOFIA LE STRACCIA TUTTE A LAKE LOUISE ???????? #EurosportSCI #Goggia… - Coninews : ?? S-O-F-I-A ?? Un dominio assoluto! A Lake Louise Sofia #Goggia detta legge nella prima discesa stagionale di Coppa… - incoeu : Schi: la Sofia Goggia la vensg a Lake Louise - federicaflo : RT @Eurosport_IT: SOFIA, SEI FORTISSIMA! ???????? #EurosportSCI | #Goggia | #AlpineSkiing -

Ultime Notizie dalla rete : Sofia Goggia

La Gazzetta dello Sport

assoluta protagonista nella prima discesa libera della stagione: chiude in 1.46.95. Le avversarie che completano il podio, la statunitense Breezy Johnson e l'austriaca Mirjam Puechener, ...Prima discesa libera della stagione, primo capolavoro di! A Lake Louise l'azzurra trionfa con distacchi siderali e mette in fila la quinta vittoria di fila nelle ultime cinque discese disputate, la prima dopo il crack al ginocchio destro del 31 ...Una Sofia Goggia strepitosa detta legge nella prima discesa stagionale e regala all'Italia la prima vittoria stagionale. Per la fuoriclasse bregamasca è 13 esima vittoria in Coppa del mondo. Al second ...A Lake Louise (in Canada) Sofia Goggia impone la sua legge e distacchi proibitivi per le avversarie, vince a mani basse la prima discesa stagionale ...