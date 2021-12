Scuola | Floridia incontra collettivi liceo occupati

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma – La protesta dei licei romani si trasforma e dalle occupazioni diventa dialogo con il governo. Idei licei ‘Righi’, ‘Orazio’ e ‘Manara’ si sono riuniti questo pomeriggio a Villa Borghese, a Roma, in un’assemblea speciale a cui ha preso parte anche la sottosegretaria all’Istruzione, Barbara. Seduta a terra, a gambe incrociate, la sottosegretaria ha risposto alle domande e alle richieste dei giovani, che chiedono più spazi di socialità, più ore di storia e di educazione ambientale, più fondi per la, più ascolto ma soprattutto uno stravolgimento della didattica, che sia al passo con i tempi. “Mi rendo disponibile per momenti di confronto come questi, anche più spesso: organizziamo più assemblee, apriamo un tavolo- ha dettoai giovani presenti a Villa Borghese- ma evitiamo le ...

È nelle assemblee studentesche e nel rapporto trae società che si scrive il futuro di ... Lo dice all'Adnkronos la sottosegretaria all'Istruzione Barbara, rispondendo a proposito del ...A rispondere all'Adnkronos è la sottosegretaria all'Istruzione Barbara. di Roberta LanzaraRoma, 3 dic. "La strada la indicheranno i ragazzi. Sono a loro completa disposizione per nuovi incontri in qualsiasi momento lo vogliano. È nelle assemblee stud ...Roma, 3 dic. In che modo il governo incentiverà il dialogo anche con le consulte studentesche? "Questo lo stiamo valutando. In ogni caso mi farò portavoce di in ...