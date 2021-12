Roma, Pallotta: “Le cose non vanno bene? Diranno ancora che è colpa mia” (Di venerdì 3 dicembre 2021) James Pallotta, ex presidente della Roma, ha parlato a Notizie.com dell’attuale momento dei giallorossi, reduci dalla sconfitta di misura sul campo del Bologna. Queste le sue parole: “Le cose non vanno bene, ma Diranno che sarà sempre colpa mia, è così no? I Friedkin sono sempre in silenzio? Non va bene, bisogna parlare, non si fa così”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 3 dicembre 2021) James, ex presidente della, ha parlato a Notizie.com dell’attuale momento dei giallorossi, reduci dalla sconfitta di misura sul campo del Bologna. Queste le sue parole: “Lenon, mache sarà sempremia, è così no? I Friedkin sono sempre in silenzio? Non va, bisogna parlare, non si fa così”. SportFace.

