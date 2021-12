Polonia: divieto di aborto e tracking per le donne incinte (Di venerdì 3 dicembre 2021) In Polonia il ministero della sanità sta rendendo l’aborto impossibile, preparando registro delle gravidanze con tracking di tutte le donne incinte. Questo per impedire che vadano all’estero a partorire o comprino la pillola online. A tutto ciò si aggiunge la creazione di un istituto sulla famiglia con poteri legali per impedire l’educazione sessuale nelle scuole. Ma non solo: anche impedire divorzi, negare la custodia dei figli a famiglie LGBT e donne ribelli. La situazione per le donne in Polonia è più che mai tragica. Noi BRAVE GIRLS siamo qui per analizzarla e, in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle donne abbiamo intervistato in esclusiva per Articolo21 l’attivista polacca Marta Lempart, ideatrice ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 3 dicembre 2021) Inil ministero della sanità sta rendendo l’impossibile, preparando registro delle gravidanze condi tutte le. Questo per impedire che vadano all’estero a partorire o comprino la pillola online. A tutto ciò si aggiunge la creazione di un istituto sulla famiglia con poteri legali per impedire l’educazione sessuale nelle scuole. Ma non solo: anche impedire divorzi, negare la custodia dei figli a famiglie LGBT eribelli. La situazione per leinè più che mai tragica. Noi BRAVE GIRLS siamo qui per analizzarla e, in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulleabbiamo intervistato in esclusiva per Articolo21 l’attivista polacca Marta Lempart, ideatrice ...

