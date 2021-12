Piccolo e leggero: l'esopianeta scoperto da TESS a soli 31 anni luce (Di venerdì 3 dicembre 2021) Gli astronomi hanno scoperto un pianeta di periodo ultracorto e superleggero. Si chiama GJ 367 b e orbita attorno ad una stella a soli 31 anni luce da noi. Leggi su aliveuniverse.today (Di venerdì 3 dicembre 2021) Gli astronomi hannoun pianeta di periodo ultracorto e super. Si chiama GJ 367 b e orbita attorno ad una stella a31da noi.

Advertising

Valerianne7 : @_jowa_ @PBalabam @Petrons1597 @Corriere Così piccolo e leggero può essere solo il tuo, non te ne sei accorto perché non ti fa differenza ?? - YUKIMENDOBOKE : @USH1WAKA1 Leggerò appena potrò allora così se è piccolo lo finisco e mi sento in pace… - leeonciiino : @Pinocchionline eh esatto, fosse un libricino piccolo ci sta o comunque magari uno spesso ma leggerò tipo romanzo r… - DottorRent : RT @NotessRenting: L’ultimo aggiornamento della Porsche Macan è l’ultimo chiodo nella bara per le versioni a motore ICE del più piccolo e l… - 56Factory : RT @NotessRenting: L’ultimo aggiornamento della Porsche Macan è l’ultimo chiodo nella bara per le versioni a motore ICE del più piccolo e l… -