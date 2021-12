"Non mi importa niente!". Senaldi travolge Cruciani: zittito a tempo di record da Del Debbio | Video (Di venerdì 3 dicembre 2021) Nervi tesi sul Green pass a Dritto e rovescio. Pietro Senaldi contro Giuseppe Cruciani, Claudia Fusani contro Mario Giarrusso. E Paolo Del Debbio fatica non poco a mantenere la calma. Si parte con il confronto a distanza tra la giornalista del Riformista e il senatore ex M5s, oggi con Gianluigi Paragone in Italexit: "La signora Fusani non capisce". "Senatore Giarrusso, dottoressa Fusani, grazie. Dottoressa!". Si parla dei no vax che vogliono boicottare il Natale, Mario Giarrusso è schierato contro vaccini e soprattutto Green pass e con la Fusani va in scena un vivacissimo scontro molto personale. "Io ho una laurea, lei non lo so", lo rimbrotta la giornalista, puntualizzando il suo titolo. Giarrusso continua a parlare nel merito e i due si accavallano senza soluzione di continuità. "Fermatevi un attimo", prova a ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Nervi tesi sul Green pass a Dritto e rovescio. Pietrocontro Giuseppe, Claudia Fusani contro Mario Giarrusso. E Paolo Delfatica non poco a mantenere la calma. Si parte con il confronto a distanza tra la giornalista del Riformista e il senatore ex M5s, oggi con Gianluigi Paragone in Italexit: "La signora Fusani non capisce". "Senatore Giarrusso, dottoressa Fusani, grazie. Dottoressa!". Si parla dei no vax che vogliono boicottare il Natale, Mario Giarrusso è schierato contro vaccini e soprattutto Green pass e con la Fusani va in scena un vivacissimo scontro molto personale. "Io ho una laurea, lei non lo so", lo rimbrotta la giornalista, puntualizzando il suo titolo. Giarrusso continua a parlare nel merito e i due si accavallano senza soluzione di continuità. "Fermatevi un attimo", prova a ...

Advertising

XFactor_Italia : Lascio che le cose Mi portino altrove Non importa dove #BALTIMORA sulle parole di @InArteMorgan #XF2021 - CremoniniCesare : Non importa dove stiamo andando. Ci deve essere un pizzico di Beatles in ogni vita. - NaghmehDar : RT @CYTEAM12: Non importa quanto sia dura la salita, quanto scomoda sia la strada, quanto difficile sia il cammino, perché il panoram… - improbbldreamss : Buongiorno io voglio davvero molto bene ai bangtan non so nemmeno come esprimerlo non importa se sono cringe at lea… - kapparella : RT @cliexit_: Tornerai a splendere. Anche se con colori diversi non importa. Tornerai a fare ciò che ami in sicurezza. Tu hai già vinto. @C… -

Ultime Notizie dalla rete : Non importa Fieramente al centro, per coniugare riformismo e inclusione sociale (di A. Saccone) Non importa definirla ma di certo è ben visibile anche se preferisce astenersi, anche quando si tratta di scegliere il governo del proprio territorio. Perché? Semplice: preferisce la concretezza del ...

Mel Brooks: Io sono solo un tizio di Brooklyn che fa ridere. Il genio era mia moglie Che sia una barzelletta, un aneddoto, uno sketch, la puntata di un telefilm, un film: non importa. Ci vuole un motore. Se c'è una costante in settant'anni di lavoro che ho passato nella commedia, ...

Eagles a Biella Ma non entrano - Sport, Cantù La Provincia di Como definirla ma di certo è ben visibile anche se preferisce astenersi, anche quando si tratta di scegliere il governo del proprio territorio. Perché? Semplice: preferisce la concretezza del ...Che sia una barzelletta, un aneddoto, uno sketch, la puntata di un telefilm, un film:. Ci vuole un motore. Se c'è una costante in settant'anni di lavoro che ho passato nella commedia, ...