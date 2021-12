Medico Napoli: «Insigne e Fabian Ruiz out contro l’Atalanta» (Di venerdì 3 dicembre 2021) Raffaele Canonico, Medico del Napoli, ha commentato la situazione infortunati in casa azzurra: le sue dichiarazioni Raffaele Canonico, Medico del Napoli, ha commentato la situazione infortunati in casa azzurra. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Insigne E Fabian Ruiz – «Non sono infortunati, ma sono affaticati. Per recuperare da una partita ci vogliono dalle 48 alle 60 ore. Ci sono troppe partite e non c’è sempre tempo per recuperare. Credo che per entrambi sia da escludere che possano esserci domani». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Raffaele Canonico,del, ha commentato la situazione infortunati in casa azzurra: le sue dichiarazioni Raffaele Canonico,del, ha commentato la situazione infortunati in casa azzurra. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss– «Non sono infortunati, ma sono affaticati. Per recuperare da una partita ci vogliono dalle 48 alle 60 ore. Ci sono troppe partite e non c’è sempre tempo per recuperare. Credo che per entrambi sia da escludere che possano esserci domani». L'articolo proviene da Calcio News 24.

