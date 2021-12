**Manovra: Guerra, 'su taglio tasse valutazioni in corso anche su richieste sindacati'** (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Ci sono valutazioni sul profilo distributivo della manovra, anche per tenere conto delle richieste dei sindacati". Lo sottolinea la sottosegretaria al Mef, Maria Cecilia Guerra, lasciando Palazzo Chigi dopo la cabina di regia con il premier Mario Draghi e il ministro dell'Economia, Daniele Franco, sul taglio delle tasse in manovra. "Il punto di convergenza è il miglioramento del profilo distributivo della manovra - prosegue - anche con interventi temporanei che tengano conto delle famiglie più disagiate e contro il caro bollette". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Ci sonosul profilo distributivo della manovra,per tenere conto delledei". Lo sottolinea la sottosegretaria al Mef, Maria Cecilia, lasciando Palazzo Chigi dopo la cabina di regia con il premier Mario Draghi e il ministro dell'Economia, Daniele Franco, suldellein manovra. "Il punto di convergenza è il miglioramento del profilo distributivo della manovra - prosegue -con interventi temporanei che tengano conto delle famiglie più disagiate e contro il caro bollette".

