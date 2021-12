(Di venerdì 3 dicembre 2021) Invidie, lotte intestine e immancabili, presunti. L’ennesimo casoildidei rancori all’interno del Movimento 5 Stelle, proprio ora che si avvicina la partita per il rinnovo del direttivo grillino alla Camera e il voto sui componenti dei Comitati tematici che dovranno completare l’organigramma del nuovo M5S targato Giuseppe Conte. Il casus belli è una mail, inviata questa mattina dal tesoriere del partito, Claudio Cominardi, ai parlamentari ‘morosi’: nel messaggio viene fotografato lo stato delleper ciascun eletto, con gli importi ancora da versare. L’obiettivo, si legge, è consentire a deputati e senatori di “provvedere immediatamente ad effettuare” i pagamenti mancanti. Ma la missiva diventa un fiammifero acceso nella ...

Advertising

italiaserait : M5S, veleni e complotti: nodo restituzioni scoperchia vaso di Pandora - fisco24_info : M5S, veleni e complotti: nodo restituzioni scoperchia vaso di Pandora: 'Di questo passo si rischia l'esodo'… - Ariel48536344 : RT @Kurdefeso: @Ettore_Rosato Esatto @DaniloToninelli la pensa cosi, ma la MAGGIORANZA del #M5S la pensa diversamente,il movimento è plural… - Mirandola59 : RT @Kurdefeso: @Ettore_Rosato Esatto @DaniloToninelli la pensa cosi, ma la MAGGIORANZA del #M5S la pensa diversamente,il movimento è plural… - Ed52926520 : RT @Kurdefeso: @Ettore_Rosato Esatto @DaniloToninelli la pensa cosi, ma la MAGGIORANZA del #M5S la pensa diversamente,il movimento è plural… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S veleni

Adnkronos

... alla problematica dell'amianto, aggiunge altri: un'emergenza non solo sanitaria e ... Rosa D'Amato (Europarlamentare Greens), Ubaldo Pagano (Deputato PD), Mario Turco (Senatore), Giovanni ...... in questo caso, anche dei terreni contaminati' 'La notizia del rinvenimento dicancerogeni ... Una scelta disastrosa avallata dae Pd abruzzesi. Ora che la giustizia amministrativa ha dato ...Invidie, lotte intestine e immancabili, presunti complotti. L’ennesimo caso restituzioni scoperchia il vaso di Pandora dei rancori all’interno del Movimento 5 Stelle, proprio ora che si avvicina la pa ...«Lei prestanome di Massimo Gianangeli», sostiene il professore dopo le pesanti accuse rivolte al Movimento dalla ex JESI, 1 dicembre 2021 – Il senatore jesino Mauro Coltorti, del Movimento 5 Stelle, r ...