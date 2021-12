Lettieri a Radio Crc | “Se non arrivano soldi dal Governo bisogna dichiarare dissesto”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Se ilmantiene gli impegni e si accolla o riconosce il grosso del disavanzo del Comune di Napoli anche se spalmato in 20 anni, sarebbe la soluzione migliore altrimenti, se così non fosse, quest’amministrazione dovrebbe assolutamente porsi un limite temporale entro il qualeil”. Lo ha detto il presidente Atitech, Gianniintervenendo questa mattina durante la trasmissione Barba&Capelli suCrc Targato Italia. “Manfredi è una persone seria e perbene come ho già avuto modo di dire, se andasse avanti ancora per qualche mese poi la responsabilità ricadrebbe sulle sue spalle e non sarebbe giusto. Il disavanzo è arrivato a livelli inconcepibili ed è per questo che se nonrisposte veloci e concrete da ...