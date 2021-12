Juventus, Allegri li boccia in pieno: a gennaio sarà addio? (Di venerdì 3 dicembre 2021) I due giocatori non sembrano aver convinto pienamente Allegri; per loro si prospetta un futuro lontano dalla Juventus. Allegri (Getty Images)La Juventus, dopo il successo nel turno infrasettimanale contro la Salernitana, è al lavoro per preparare la sfida della prossima giornata. Domenica sera, allo Stadium, arriva il Genoa in un match da non sottovalutare; i ragazzi di Shevchenko sono in piena lotta retrocessione e hanno assolutamente bisogno di punti. Anche i bianconeri, però, non possono sbagliare; serve vincere per continuare la rincorsa a quel quarto posto diventato, ormai, obiettivo principale. Allegri potrà contare su un Dybala in splendida forma e un Morata che, dopo la rete dell’Arechi, sembra essersi ritrovato e ora non vuole fermarsi. Non saranno della partita Chiesa (lo rivedremo nel 2022) ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 3 dicembre 2021) I due giocatori non sembrano aver convinto pienamente; per loro si prospetta un futuro lontano dalla(Getty Images)La, dopo il successo nel turno infrasettimanale contro la Salernitana, è al lavoro per preparare la sfida della prossima giornata. Domenica sera, allo Stadium, arriva il Genoa in un match da non sottovalutare; i ragazzi di Shevchenko sono in piena lotta retrocessione e hanno assolutamente bisogno di punti. Anche i bianconeri, però, non possono sbagliare; serve vincere per continuare la rincorsa a quel quarto posto diventato, ormai, obiettivo principale.potrà contare su un Dybala in splendida forma e un Morata che, dopo la rete dell’Arechi, sembra essersi ritrovato e ora non vuole fermarsi. Non saranno della partita Chiesa (lo rivedremo nel 2022) ...

Advertising

forumJuventus : CdS: 'Juventus, il 4-2-3-1 per svoltare. Dybala al centro del gioco e abbondanza sugli esterni, così Allegri ridise… - Gazzetta_it : Responsabilità e appartenenza: Allegri vuole rivedere l'orgoglio della Juve - capuanogio : Rispetto alla scorsa stagione, dopo 14 giornate #Allegri ha 7 punti in meno rispetto a #Pirlo che diventano 15 sull… - gilnar76 : Juve Genoa probabili formazioni: Allegri pronto a riproporre la sua “allegrata” #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - notiziasportiva : #Calciomercato Juventus, Allegri in bilico. Clamoroso “ritorno”?? -