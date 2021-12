Ivan Cattaneo | chi è | età | carriera | canzoni | chi è il compagno | vita privata | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche, ma conosciamolo meglio!: chi è, età,è nato a Bergamo il 18 marzo del 1953 ed è un artista, cantautore e pittore. Dopo gli esordi come cantautore sperimentale e alternativo, ha raggiunto il successo nei primi anni ’80 con il brano Polisex e poi con l’album di cover 2060 Italian Graffiati. Dopo la popolarità,ha iniziato a dedicarsi alla pittura e negli anni 2000 è stato spesso ospite in televisione, soprattutto come concorrente di vari reality show. Recentemente, a giugno, è uscito il suo ultimo lavoro dal titolo ...