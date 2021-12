GMS Racing acquista il team Petty

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Grande novità nello schieramento della NASCAR Cup Series. Il RichardMotorsports ha annunciato la vendita della quota di maggioranza del suoal GMS, struttura che debutterà nella massima serie nel 2022. L’accordo, la cui cifra supera i 13 milioni di dollari, prevede il passaggio del charter della vettura numero 43 nelle mani della scuderia di Maury Gallagher, che vanta due titoli nella Truck series. GMSufficializza il programma nella Cup Series: con GMS un nuovo inizio? GMS è una delle realtà recenti che si sta facendo strada nella NASCAR. Maury Gallagher aveva allestito la squadra per assistere il figlio Spencer, pilota in erba. La squadra è poi cresciuta, arrivando a conquistare ben due campionati nella Truck Series. Il veterano ...

Erik Jones, vincitore per due volte in carriera nella Cup Series, è stato confermato sulla Camaro #43 di Petty per la prossima stagione. L'ex alfiere del Gibbsè stato ufficializzato lo scorso agosto ed è destinato a tornare nella serie a febbraio quando la NASCAR debutterà con le inedite Next Gen.Il #21 diha dato tutto per provare a respingere Rhodes che ieri era una spanna sopra gli altri. Il californiano è senza dubbio una delle promesse della serie e se dovesse rientrare nel ...GMS Racing, formazione che negli ultimi anni ha militato principalmente nella NASCAR Truck Series, ha acquistato parte della Richard Petty Motorsports, team presente a tempo pieno nella NASCAR Cup Ser ...Il team Petty ha ceduto la propria maggioranza a Maury Gallagher, titolare del team GMS Racing, che farà il proprio esordio nella categoria il prossimo anno. Precedentemente, la scuderia era di ...