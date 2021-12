F1, GP Arabia Saudita 2021: orario d’inizio e come vedere in tv le prove libere (Di venerdì 3 dicembre 2021) Oggi, venerdì 3 dicembre, prende il via il weekend del GP di Arabia Saudita, penultimo round del Mondiale 2021 di F1. Sulla pista inedita di Jeddah piloti e team saranno a lavoro per testare le monoposto per trovare nel più breve tempo possibile le soluzioni migliori sull’assetto in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale. Si rinnoverà l’eterno confronto tra l’olandese della Red Bull Max Verstappen e il britannico della Mercedes Lewis Hamilton. Il neerlandese può contare su un margine di otto lunghezze sull’asso nativo di Stevenage, ma quest’ultimo è reduce da due vittorie consecutive in Brasile e in Qatar. Sulla carta, il sette volte iridato ha dei vantaggi dal momento che la W12 è dotata di un’eccezionale potenza e su una pista così particolare potrebbe risultare decisiva. Si parla di un circuito cittadino atipico e ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 dicembre 2021) Oggi, venerdì 3 dicembre, prende il via il weekend del GP di, penultimo round del Mondialedi F1. Sulla pista inedita di Jeddah piloti e team saranno a lavoro per testare le monoposto per trovare nel più breve tempo possibile le soluzioni migliori sull’assetto in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale. Si rinnoverà l’eterno confronto tra l’olandese della Red Bull Max Verstappen e il britannico della Mercedes Lewis Hamilton. Il neerlandese può contare su un margine di otto lunghezze sull’asso nativo di Stevenage, ma quest’ultimo è reduce da due vittorie consecutive in Brasile e in Qatar. Sulla carta, il sette volte iridato ha dei vantaggi dal momento che la W12 è dotata di un’eccezionale potenza e su una pista così particolare potrebbe risultare decisiva. Si parla di un circuito cittadino atipico e ...

