“È nata”. Fiocco rosa per la cantante e la compagna, mamme per la prima volta (Di venerdì 3 dicembre 2021) La notizia è arrivata sul profilo Instagram della cantate, una settimana dopo la nascita. “Sono felice di annunciare che alle 5.55 del giorno del Ringraziamento è nata la nostra piccola Lev Lilah, di 2 chili e 800 grammi. Sono dannatamente felice di aver passato la più importante settimana della mia intera vita a occuparmi di questa fantastica nuova anima con la mia stupenda compagna Ladyfag, che è rimasta straordinariamente calma (per lo più) chiacchierando fino a un’ora prima del parto”. “Questa piccola meravigliosa creatura ci ha sciolto il cuore. Nessuno può prepararti per un’amore così grande e incondizionato come quello che noi ora proviamo per lei. Lei è incredibile ed entrambe le mamme stanno bene e sono super felici! Grazie alle nostre famiglie per l’aiuto e il supporto e benvenuta al mondo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 3 dicembre 2021) La notizia è arrivata sul profilo Instagram della cantate, una settimana dopo la nascita. “Sono felice di annunciare che alle 5.55 del giorno del Ringraziamento èla nostra piccola Lev Lilah, di 2 chili e 800 grammi. Sono danmente felice di aver passato la più importante settimana della mia intera vita a occuparmi di questa fantastica nuova anima con la mia stupendaLadyfag, che è rimasta straordinariamente calma (per lo più) chiacchierando fino a un’oradel parto”. “Questa piccola meravigliosa creatura ci ha sciolto il cuore. Nessuno può prepararti per un’amore così grande e incondizionato come quello che noi ora proviamo per lei. Lei è incredibile ed entrambe lestanno bene e sono super felici! Grazie alle nostre famiglie per l’aiuto e il supporto e benvenuta al mondo ...

