Davide Giri, lo studente della Columbia University ucciso a coltellate a New York (Di venerdì 3 dicembre 2021) Si chiama Davide Giri, 30 anni, lo studente italiano di dottorato ucciso a coltellate la notte scorsa a New York. La conferma è arrivata dal Presidente della famosa università, che ha anche reso noto che un altro italiano è stato ferito. A riportare la notizia è stato il “Daily Beast”, che cita come fonte proprio la preside della Columbia University Lee Bollinger. La notizia ricevuta dal padre mentre faceva lezione La notizia si è diffusa rapidamente in Italia e, in particolare ad Alba (Cuneo), dove Davide Giri è cresciuto e dove vivono ancora i suoi genitori. Il padre Renato, professore di Matematica al liceo di Alba, è stato raggiunto dalla notizia mentre stava facendo lezione. La ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Si chiama, 30 anni, loitaliano di dottoratola notte scorsa a New. La conferma è arrivata dal Presidentefamosa università, che ha anche reso noto che un altro italiano è stato ferito. A riportare la notizia è stato il “Daily Beast”, che cita come fonte proprio la presideLee Bollinger. La notizia ricevuta dal padre mentre faceva lezione La notizia si è diffusa rapidamente in Italia e, in particolare ad Alba (Cuneo), doveè cresciuto e dove vivono ancora i suoi genitori. Il padre Renato, professore di Matematica al liceo di Alba, è stato raggiunto dalla notizia mentre stava facendo lezione. La ...

