Cremlino: tra i temi del summit Putin-Biden lo stop all'espansione verso est della Nato (Di venerdì 3 dicembre 2021) Alta tensione tra Washington e Mosca sulla questione ucraina. L'incontro tra i due presidenti si terrà in video conferenza dopo il viaggio di Putin in India Leggi su rainews (Di venerdì 3 dicembre 2021) Alta tensione tra Washington e Mosca sulla questione ucraina. L'incontro tra i due presidenti si terrà in video conferenza dopo il viaggio diin India

Advertising

TommasoBontempi : RT @CSKAAugusta: Seguiamo @DynamoMartial a ruota, facciamo di tutto per rimanere dove siamo e per avvicinarci alla vetta. La prossima giorn… - CSKAAugusta : Seguiamo @DynamoMartial a ruota, facciamo di tutto per rimanere dove siamo e per avvicinarci alla vetta. La prossim… - Euro_comunica : Donbass, nuova guerra fredda tra Minsk e Mosca? - RadioItaliaIRIB : Russia-Usa, Cremlino: summit tra Putin e Biden ancora in fase di organizzazione -