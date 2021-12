CorSport: la Roma affronta l’Inter, Mourinho sceglie di non parlare in conferenza stampa (Di venerdì 3 dicembre 2021) Alla vigilia del match contro la sua vecchia Inter, Josè Mourinho non parlerà in conferenza stampa. Lo ha annunciato ieri. Una scelta, scrive il Corriere dello Sport, che evidenzia tutto il suo malessere del momento. “Il malessere di Mourinho, la sua rabbia, sono evidenti nella scelta che ha fatto ieri, quando ha annunciato che oggi non si presenterà in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Inter”. È la prima volta che il tecnico affronta il suo passato da quando è in Italia. “L’allenatore ha motivato il suo forfait con la necessità di stare il maggior tempo possibile con la squadra per preparare una partita che si preannuncia molto delicata per le numerose assenze che penalizzeranno la Roma. Mourinho inoltre ha fatto ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 3 dicembre 2021) Alla vigilia del match contro la sua vecchia Inter, Josènon parlerà in. Lo ha annunciato ieri. Una scelta, scrive il Corriere dello Sport, che evidenzia tutto il suo malessere del momento. “Il malessere di, la sua rabbia, sono evidenti nella scelta che ha fatto ieri, quando ha annunciato che oggi non si presenterà inalla vigilia di-Inter”. È la prima volta che il tecnicoil suo passato da quando è in Italia. “L’allenatore ha motivato il suo forfait con la necessità di stare il maggior tempo possibile con la squadra per preparare una partita che si preannuncia molto delicata per le numerose assenze che penalizzeranno lainoltre ha fatto ...

Advertising

napolista : CorSport: la #Roma affronta l’#Inter, #Mourinho sceglie di non parlare in conferenza stampa Una scelta che evidenz… - salvione : Ufficiale, Scalera lascia la Roma dopo meno di un mese - CorSport : Ufficiale, #Scalera lascia la #Roma dopo meno di un mese ?? - Robertone95 : @cl3avy @CorSport pre covid l'ultimo anno in cui si può fare una media spettatori la Lazio era quarta.. con 28mila… - salvione : Roma, Mourinho sceglie il silenzio: niente conferenza stampa pre Inter -