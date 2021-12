Contributo di solidarietà, governo spaccato: salta la proposta di Draghi (Di venerdì 3 dicembre 2021) Non sarà introdotto il Contributo di solidarietà per i redditi più alti, per far fronte al rincaro delle bollette. Lo si apprende al termine del Consiglio dei ministri. La misura è stata cassata vista ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Non sarà introdotto ildiper i redditi più alti, per far fronte al rincaro delle bollette. Lo si apprende al termine del Consiglio dei ministri. La misura è stata cassata vista ...

Advertising

borghi_claudio : Ma che bella idea il 'contributo di solidarietà' per l'onesto che dichiara tutti i redditi per alleggerire la bolle… - repubblica : Bollette, contro i rincari il governo studia un contributo di solidarietà per i redditi sopra i 75 mila euro - fattoquotidiano : Bollette, ipotesi contributo di solidarietà contro i rincari. Taglio Irpef sopra i 75mila euro rimandato per uno o… - CandiagoSilvano : Draghi è dalla parte dei ricchi. I partiti di destra sono dalla parte del popolo. O no? #Lega #ForzaItalia Come dis… - MatteoRotella : RT @Capezzone: Si procede ad ampie e veloci falcate verso il comunismo inconsapevole. Ora c’è chi propone il “contributo di solidarietà” a… -