Advertising

calciomercatoit : #Psg, #Donnarumma nella bufera: i compagni si arrabbiano per il gol subito - Mediagol : Calciomercato PSG, sei giocatori via a gennaio: da Icardi a Rafinha, tutti i nomi - junews24com : Paredes Juve: il centrocampista lascia il PSG? Le ultime dalla Francia - - sportli26181512 : PSG, la strategia del Real Madrid per Mbappé: Il trasferimento di Kylian Mbappé al Real Madrid è una cosa certa per… - MounirHoussein2 : RT @calciomercatoit: ??Otto giocatori del #Psg con la valigia in mano. Da #Icardi a #Paredes e #Kurzawa, gli 'esuberi' parigini che potrebbe… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato PSG

Calciomercato.com

Commenta per primo Il trasferimento di Kylian Mbappé al Real Madrid è una cosa certa per AS . L'esterno francese classe '98 delsta mantenendo la parola data ai madridisti e finora l'accerchiamento fatto dai parigini non ha portato al rinnovo, per non perderlo a zero. L'intenzione delle merengues è quella di prendere l'ex ...Commenta per primo In Francia si sta parlando da giorni di un possibile addio di Leandro Paredes alnel mercato di gennaio. Il centrocampista argentino però ha smentito di voler lasciare il club, raccontando che c'è una trattativa in corso per il rinnovo del contratto.Paredes Juve: il centrocampista argentino lascia il PSG? Le ultime dalla Francia vanno in una direzione ben precisa La Juventus continua a monitorare i profili di molti centrocampisti in vista del mer ...Esodo in vista per il Paris Saint-Germain, che a gennaio avrà diversi giocatori a cui trovare una sistemazione per il calciomercato di gennaio ...