Benevento, oggi la presentazione del libro del senatore Quagliariello (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – oggi, 3 dicembre, alle ore 18, nella Clubhouse de “La Fagianella”, sarà presentato il libro di Gaetano Quagliariello: “Strada facendo. In cammino lungo i sentieri dell’Italia di mezzo”. Converseranno con l’autore, il vicesindaco di Benevento, Francesco De Pierro, Rocco Carbone e Mariagiulia Romano, rispettivamente presidente e componente del consiglio d’amministrazione del sodalizio di contrada San Liberatore. Modererà il giornalista Bruno Menna. Gaetano Quagliariello è senatore della Repubblica e professore ordinario di Storia contemporanea alla Luiss di Roma. È stato ministro per le Riforme costituzionali. Il libro, edito da Rubettino, nasce quando quattro amici (un prete, un politico e due ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto, 3 dicembre, alle ore 18, nella Clubhouse de “La Fagianella”, sarà presentato ildi Gaetano: “Strada facendo. In cammino lungo i sentieri dell’Italia di mezzo”. Converseranno con l’autore, il vicesindaco di, Francesco De Pierro, Rocco Carbone e Mariagiulia Romano, rispettivamente presidente e componente del consiglio d’amministrazione del sodalizio di contrada San Liberatore. Modererà il giornalista Bruno Menna. Gaetanodella Repubblica e professore ordinario di Storia contemporanea alla Luiss di Roma. È stato ministro per le Riforme costituzionali. Il, edito da Rubettino, nasce quando quattro amici (un prete, un politico e due ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Benevento, oggi la #Presentazione del #Libro del #Senatore Quagliariello ** - anteprima24 : ** Trotta Bus, #Ambrosone: 'Pagati oggi gli stipendi ai lavoratori' ** - mar_aie : Se tu mi fai tirare il rigore a Benevento, Roma-Milan mi diventa una partita scudetto. Se tu mi dai il gol contro l… - LoJacobiano : @emmeesse28 La Salernitana oggi per me è già in B, mentre credimi che quel Benevento sapevo sarebbe retrocesso ma o… - marcellostampa2 : @PivaEdoardo Sulla tratta notturna Foggia-Benevento riuscivo pure a dormirci. Oggi non me ne capacito -