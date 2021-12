Barcellona | Laporta | «Credo in Dembelé | è meglio di Mbappé»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Joanha parlato a TV3 di Ousmane, paragonandolo addirittura a KylianJoan, presidente del, ha parlato a TV3 di Ousmane– «Abbiamo un ottimo rapporto con Dembélé, lui vuole restare. Lo vogliamo perché è un grande giocatore. Sono situazioni che necessitano di una trattativa con i rappresentanti del giocatore, che vogliono solo ilper lui. Sono entusiasta di Dembélé,èdi. Xavi ci ha chiesto di rafforzare la squadra e proveremo a farlo, ma in questo momento non abbiamo un margine salariale molto elevato. In questo momento non è possibile, ma dobbiamo lasciare lavorare la dirigenza sportiva». L'articolo proviene da Calcio News 24.