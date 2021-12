Alberto Matano gela un ospite in diretta | Cala l’imbarazzo in studio (Di venerdì 3 dicembre 2021) Alberto Matano, presentatore di punta della Rai, è al timone dell’amato programma La vita in diretta che appassiona molto il pubblico a casa. Qualche volta però può accadere che la diretta porti ad episodi improvvisi visti inevitabilmente anche dagli spettatori. Il presentatore ha gelato un ospite in diretta. Alberto Matano-AltranotiziaL’amato presentatore Alberto Matano ha conquistato il pubblico già da molto tempo ed è uno dei volti più apprezzati del panorama televisivo. Può accadere però a tutti di ritrovarsi in mezzo ad episodi capitati per caso e non previsti dal copione anche perché questo è un rischio della diretta. Chi ha ripreso il noto conduttore? ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 3 dicembre 2021), presentatore di punta della Rai, è al timone dell’amato programma La vita inche appassiona molto il pubblico a casa. Qualche volta però può accadere che laporti ad episodi improvvisi visti inevitabilmente anche dagli spettatori. Il presentatore hato unin-AltranotiziaL’amato presentatoreha conquistato il pubblico già da molto tempo ed è uno dei volti più apprezzati del panorama televisivo. Può accadere però a tutti di ritrovarsi in mezzo ad episodi capitati per caso e non previsti dal copione anche perché questo è un rischio della. Chi ha ripreso il noto conduttore? ...

Advertising

PasqualeMarro : #AlbertoMatano perde le staffe in diretta tv… - BaritaliaNews : La vita in diretta, Alberto Matano gela un ospite: “Ma ti stai annoiando?”, momenti di grande imbarazzo in studio - BaritaliaNews : La vita in diretta, Alberto Matano fuori di sé mai visto così: “Poi arrivano …” - MariaRi08686646 : Negli anni ottanta un mio cliente fece coming out: telefonò alla moglie del suo amante professore universitario S… - angelo27928600 : MA CHI SE NE FREGA.... il Democratico: Alberto Matano, dopo il coming out spunta la verità sul fidanzato: ecco chi… -