WWE: The Rock si spende in grandi lodi per Shayna Baszler (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ogni tanto scrivi una cavolata su Twitter e capita che ti risponda l'attore più pagato e più amato di tutti: Dwayne "The Rock" Johnson. E' accaduto oggi su Twitter quando un'influencer con un paio di migliaia di follower ha chiesto ai suoi fan chi fosse secondo loro il più grande wrestler di sempre, taggando The Rock, ideale candidato secondo lei. L'autore di Daily DDT J.C. ha risposto dicendo che secondo lui la migliore wrestler al mondo è al momento Shayna Baszler. Al tweet ha risposto a sorpresa proprio Dwayne Johnson, che ha spiegato di essere a sua volta un grande fan dell'ex campionessa di NXT. Johnson ha scritto: "Metto anche la mia firma, anche io adoro Shayna! E' una wrestler con gli attributi ed è stata allenata da un vero duro del wrestling come OG Billy R che lottava contro mio ...

