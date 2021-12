Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2021 ore 08:45 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Viabilità DEL 2 DICEMBRE 2021 ORE 8:35 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO DA GIUSEPPE CUTRUPI E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio ANCHE QUESTA MATTINA L’ONDATA DI MALTEMPO HA INTERESSATO LA Regione, A QUESTO PROPOSITO LA PROTEZIONE CIVILE HA EMESSO UN BOLLETTINO DI ALLERTA METEO ARANCIONE PER LE PROVINCE DI LATINA E FROSINONE, GIALLA SUL RESTANTE TERRITORIO. PER L’INTERA GIORNATA PREVISTE PIOGGE E TEMPORALI SU TUTTO IL Lazio. PASSIAMO AL TRAFFICO, ANCORA INTENSA LA CIRCOLazioNE SUL RACCORDO DOVE CI SONO CODE A TRATTI IN INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA CASILINA E ARDEATINA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA CASSIA E CASAL DEL MARMO, PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO AURELIA E ANCORA TRA Roma-FIUMICINO ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 2 dicembre 2021)DEL 2 DICEMBREORE 8:35 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO DA GIUSEPPE CUTRUPI E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAANCHE QUESTA MATTINA L’ONDATA DI MALTEMPO HA INTERESSATO LA, A QUESTO PROPOSITO LA PROTEZIONE CIVILE HA EMESSO UN BOLLETTINO DI ALLERTA METEO ARANCIONE PER LE PROVINCE DI LATINA E FROSINONE, GIALLA SUL RESTANTE TERRITORIO. PER L’INTERA GIORNATA PREVISTE PIOGGE E TEMPORALI SU TUTTO IL. PASSIAMO AL TRAFFICO, ANCORA INTENSA LA CIRCONE SUL RACCORDO DOVE CI SONO CODE A TRATTI IN INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA CASILINA E ARDEATINA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA CASSIA E CASAL DEL MARMO, PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO AURELIA E ANCORA TRA-FIUMICINO ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 02 - 12 - 2021 ore 07:30 VIABILITÀ DEL 2 DICEMBRE 2021 ORE 7.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ... DISAGI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA - TERAMO, SI PROCEDE INCOLONNATI DAL RACCORDO ALLA ...

Minorenni in fuga sull'auto rubata, inseguimento folle a ridosso del centro: due giovani fermati, il terzo riesce a scappare ... alla centralissima rotatoria Gramsci - Roma. Al terminale risultava un mezzo rubato e di ... infilandosi nella viabilità laterale con manovre molto pericolose, tanto che un ciclista avrebbe rischiato ...

