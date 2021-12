Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2021 ore 07:30 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Viabilità DEL 2 DICEMBRE 2021 ORE 7.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PROSEGUE L’ONDATA DI MALTEMPO, ANCHE QUESTA MATTINA LA Regione E’ INTERESSATA DA FORTI PIOGGE E TEMPORALI, A QUESTO PROPOSITO LA PROTEZIONE CIVILE HA EMESSO UN BOLLETTINO DI ALLERTA METEO ARANCIONE PER LE PROVINCE DI LATINA E FROSINONE, GIALLA SUL RESTANTE TERRITORIO. CIRCOLazioNE DUNQUE FORTEMENTE PENALIZZATA DAL MALTEMPO, VEDIAMO NEL DETTAGLIO LA SITUAZIONE LEGATA AL TRAFFICO INIZIANDO DAL RACCORDO DOVE ABBIAMO CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA, IN ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA. DISAGI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO, SI PROCEDE INCOLONNATI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO. A ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 2 dicembre 2021)DEL 2 DICEMBREORE 7.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAPROSEGUE L’ONDATA DI MALTEMPO, ANCHE QUESTA MATTINA LAE’ INTERESSATA DA FORTI PIOGGE E TEMPORALI, A QUESTO PROPOSITO LA PROTEZIONE CIVILE HA EMESSO UN BOLLETTINO DI ALLERTA METEO ARANCIONE PER LE PROVINCE DI LATINA E FROSINONE, GIALLA SUL RESTANTE TERRITORIO. CIRCONE DUNQUE FORTEMENTE PENALIZZATA DAL MALTEMPO, VEDIAMO NEL DETTAGLIO LA SITUAZIONE LEGATA AL TRAFFICO INIZIANDO DAL RACCORDO DOVE ABBIAMO CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA, IN ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA. DISAGI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO, SI PROCEDE INCOLONNATI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO. A ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Minorenni in fuga sull'auto rubata, inseguimento folle a ridosso del centro: due giovani fermati, il terzo riesce a scappare ... alla centralissima rotatoria Gramsci - Roma. Al terminale risultava un mezzo rubato e di ... infilandosi nella viabilità laterale con manovre molto pericolose, tanto che un ciclista avrebbe rischiato ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01 - 12 - 2021 ore 20:30 VIABILITÀ DEL 1° DICEMBRE 2021 ORE 19.35 TOMMASO RENZI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ... APRIAMO CON IL RACCORDO DOVE TROVIAMO DELLE CODE IN CARREGGIATA INTERNA ALL'ALTEZZA DEL BIVIO CON L'A24 ROMA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2021 ore 18:15 - RomaDailyNews RomaDailyNews ... alla centralissima rotatoria Gramsci -. Al terminale risultava un mezzo rubato e di ... infilandosi nellalaterale con manovre molto pericolose, tanto che un ciclista avrebbe rischiato ...DEL 1° DICEMBRE 2021 ORE 19.35 TOMMASO RENZI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ... APRIAMO CON IL RACCORDO DOVE TROVIAMO DELLE CODE IN CARREGGIATA INTERNA ALL'ALTEZZA DEL BIVIO CON L'A24...