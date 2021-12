Ue: l'Italia non applica sanzioni per manipolazione emissioni auto (Di giovedì 2 dicembre 2021) La Commissione europea ha deciso di proseguire la procedura di infrazione contro l'Italia per non aver imposto penalità per la violazione delle norme Ue che vietano dispositivi di manipolazione delle ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 2 dicembre 2021) La Commissione europea ha deciso di proseguire la procedura di infrazione contro l'per non aver imposto penalità per la violazione delle norme Ue che vietano dispositivi didelle ...

Advertising

janniksin : Non c’è emozione più bella che giocare per la propria nazione! Grazie Italia, alla prossima ???????????? - petergomezblog : Porte girevoli tra affari e politica, i renziani e Forza Italia votano contro la legge anti lobby. M5s: “Qualcuno n… - M5S_Camera : La nostra battaglia per introdurre il salario minimo in Italia va avanti. Da soli non abbiamo i numeri per approvar… - Melaion : @valy_s @piersileri Non so se sia più idiota o più ingannatore. È logico che alcuni vaccinati possono infettatarsi… - gmzama : 2-Diembre-2021/ITALIA: DIRITTO allo STUDIO Il soddisfacimento del diritto allo studio tutela il presente ed il fut… -