Tenta di difendere un’amica, muore dopo due settimane di agonia (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ennesimo episodio di stalking che si è concluso in tragedia. La violenza sulle donne non conosce tregua. Ogni giorno , o quasi, una donna viene abusata, molestata, uccisa. Denunciare è fondamentale ma, talvolta, non basta neppure quello. Lo sa bene Juana Cecilia Yoaza, la 34enne peruviana uccisa a Reggio Emilia dal suo ex, il 24enne Mirko Genco, mentre stava rientrando a casa. Juana aveva già denunciato due volte Mirco per stalking e violenze ma dopo un breve periodo ai domiciliari, il ragazzo aveva patteggiato e i giudici gli avevano sospeso la pena. dopo due settimane ha ucciso la ex. In quel caso nessuno è intervenuto in soccorso della 34enne. Non si sa se perché in giro non ci fosse anima viva o perché, talvolta, è molto più facile voltarsi dall’altra parte. Chi non si è voltato dall’altra parte è stato il ... Leggi su formatonews (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ennesimo episodio di stalking che si è concluso in tragedia. La violenza sulle donne non conosce tregua. Ogni giorno , o quasi, una donna viene abusata, molestata, uccisa. Denunciare è fondamentale ma, talvolta, non basta neppure quello. Lo sa bene Juana Cecilia Yoaza, la 34enne peruviana uccisa a Reggio Emilia dal suo ex, il 24enne Mirko Genco, mentre stava rientrando a casa. Juana aveva già denunciato due volte Mirco per stalking e violenze maun breve periodo ai domiciliari, il ragazzo aveva patteggiato e i giudici gli avevano sospeso la pena.dueha ucciso la ex. In quel caso nessuno è intervenuto in soccorso della 34enne. Non si sa se perché in giro non ci fosse anima viva o perché, talvolta, è molto più facile voltarsi dall’altra parte. Chi non si è voltato dall’altra parte è stato il ...

