Super Green pass, ecco il piano del Viminale per i controlli: così funzioneranno le verifiche. Il nodo di bus e metro: “Decisive le aziende” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Polizia municipale coordinata dalla Guardia di finanza per i controlli in ristoranti ed esercizi pubblici. verifiche sui passeggeri di autobus e metro affidate in modo prioritario a polizia e carabinieri, supportati dai vigili urbani. Ma il trasporto pubblico locale resta un nodo difficile da sciogliere, tanto che il Viminale mette nero su bianco che sarà “decisivo” il “contributo degli enti gestori”, in particolare attraverso il proprio personale addetto alle verifiche, “in possesso della qualifica di incaricato di pubblico servizio”. Con una circolare inviata ai prefetti, il ministero dell’Interno ha spiegato la nuova strategia dei controlli sul Green pass, compreso quello ‘rafforzato’, disegnata in vista ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) Polizia municipale coordinata dalla Guardia di finanza per iin ristoranti ed esercizi pubblici.suieggeri di autobus eaffidate in modo prioritario a polizia e carabinieri, supportati dai vigili urbani. Ma il trasporto pubblico locale resta undifficile da sciogliere, tanto che ilmette nero su bianco che sarà “decisivo” il “contributo degli enti gestori”, in particolare attraverso il proprio personale addetto alle, “in possesso della qualifica di incaricato di pubblico servizio”. Con una circolare inviata ai prefetti, il ministero dell’Interno ha spiegato la nuova strategia deisul, compreso quello ‘rafforzato’, disegnata in vista ...

GuidoDeMartini : ??NO PASS?? ????BELGIO???? Il tribunale di Namur ordina entro 5?? giorni il ritiro del PASS, pena la multa di 5mila € gio… - petergomezblog : Super green pass, tutte le sanzioni previste dal decreto: multe da 400 a 1000 euro per chi non è in regola nei loca… - ilriformista : #Sicilia, #Friuli, provincia di #Bolzano ma anche #Calabria, #Lombardi a ed #EmiliaRomagna Da quando è stato varat… - Ros68899676 : RT @AxiaFel: @TgLa7 Ma come... i non vaccinati nn erano 4 gatti? Ora hanno la potenza di fuoco di far chiudere il 50% degli hotel a Roma?… - civitas_europea : RT @LucioMalan: Prima sentenza in Belgio che stoppa il super green pass per contrasto al diritto comunitario. Anief: è illegittimo, lo abbi… -