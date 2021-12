Suicidio assistito, via libera ai primi articoli. Passa la mediazione col centrodestra (che vota contro) (Di giovedì 2 dicembre 2021) A differenza di settimana fa, un testo definitivo comincia e vedersi, non si brancola più nel buio, i nodi da sciogliere, almeno apparentemente, sono di meno. E una data (vera, stavolta) per l’approdo in Aula c’è. Ma la strada per l’approvazione della legge sul Suicidio assistito è ancora lunga. E la scossa data dal caso di Mario - l’uomo diventato tetraplegico dopo un incidente che, primo in Italia, ha ottenuto da un giudice e dal comitato etico il via libera a porre fine alla sua vita, sulla scia della sentenza della corte Costituzionale sul caso Cappato - eserciterà la sua forza fino a un certo punto. Perché è vero che ieri le commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera hanno finalmente licenziato i primi quattro articoli di questa proposta che da anni è ferma nelle stanze del Palazzo - e ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 2 dicembre 2021) A differenza di settimana fa, un testo definitivo comincia e vedersi, non si brancola più nel buio, i nodi da sciogliere, almeno apparentemente, sono di meno. E una data (vera, stavolta) per l’approdo in Aula c’è. Ma la strada per l’approvazione della legge sulè ancora lunga. E la scossa data dal caso di Mario - l’uomo diventato tetraplegico dopo un incidente che, primo in Italia, ha ottenuto da un giudice e dal comitato etico il viaa porre fine alla sua vita, sulla scia della sentenza della corte Costituzionale sul caso Cappato - eserciterà la sua forza fino a un certo punto. Perché è vero che ieri le commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera hanno finalmente licenziato iquattrodi questa proposta che da anni è ferma nelle stanze del Palazzo - e ...

