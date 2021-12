Spalletti: «È mancata qualità nel gestire. Dovevamo fare qualcosa in più» (Di giovedì 2 dicembre 2021) “Se i cambi non per scelta tecnica hanno pesato? Sono calciatori che possono dare un po’ di tranquillità alla squadra. Quando il Sassuolo è tornato con forza sul 2-0 non siamo riusciti a far girare palla. Dovevamo fare qualcosa di più in quel momento lì. Il Sassuolo è una squadra forte e lo sappiamo”. Così Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, a Dazn, al termine del match pareggiato contro il Sassuolo. “Non cambia niente? No, due punti in meno non conquistati sono tanta roba. Valuterò il recupero di Koulibaly e di Ruiz. E’ mancata la possibilità di palleggiare. C’è mancata questa qualità nel gestire quando si riconquistava palla”, ha aggiunto. “La mia espulsione? Ho protestato sul quel fallo su Rrhmani che ha causato la punizione del 2-2”, ha concluso. Leggi su footdata (Di giovedì 2 dicembre 2021) “Se i cambi non per scelta tecnica hanno pesato? Sono calciatori che possono dare un po’ di tranquillità alla squadra. Quando il Sassuolo è tornato con forza sul 2-0 non siamo riusciti a far girare palla.di più in quel momento lì. Il Sassuolo è una squadra forte e lo sappiamo”. Così Luciano, tecnico del Napoli, a Dazn, al termine del match pareggiato contro il Sassuolo. “Non cambia niente? No, due punti in meno non conquistati sono tanta roba. Valuterò il recupero di Koulibaly e di Ruiz. E’la possibilità di palleggiare. C’èquestanelquando si riconquistava palla”, ha aggiunto. “La mia espulsione? Ho protestato sul quel fallo su Rrhmani che ha causato la punizione del 2-2”, ha concluso.

Advertising

sscalcionapoli1 : Gazzetta – Mancata ferocia e Spalletti non ha mandato i segnali giusti: un cambio non ha convinto… - SiamoPartenopei : Gazzetta - Mancata ferocia e Spalletti non ha mandato i segnali giusti: un cambio non ha convinto - napolista : Gazzetta: all’89esimo si marca con cattiveria, al Napoli è mancata la ferocia Ha preso gol su una punizione dalla… - infoitsport : Gazzetta - Mancata ferocia e Spalletti non ha mandato i segnali giusti: un cambio non ha convinto - tuttonapoli : Gazzetta - Mancata ferocia e Spalletti non ha mandato i segnali giusti: un cambio non ha convinto -