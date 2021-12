Advertising

telodogratis : Parla Traini: “Volevo vendicare Pamela. Il mio reato è odioso ma non sono mostro” - fisco24_info : Parla Traini: 'Volevo vendicare Pamela, mio reato odioso ma non sono mostro': L'intervista all'Adnkronos: 'Sono un… - italiaserait : Parla Traini: “Volevo vendicare Pamela, mio reato odioso ma non sono mostro” - StraNotizie : Parla Traini: 'Volevo vendicare Pamela, mio reato odioso ma non sono mostro' - mirco_traini : @carmeloabbate Carmelo la Pivetti la conosco , e' una bugiarda patologica , una persona cattiva , lei parla di pur… -

Ultime Notizie dalla rete : Parla Traini

Adnkronos

Luca, che il 3 febbraio 2018, in auto per le strade di Macerata, sparò a sei persone di ... avvenuto pochi giorni prima ad opera del nigeriano Innocent Oseghale ,per la prima volta dal ...Luca, che il 3 febbraio 2018, in auto per le strade di Macerata, sparò a sei persone di ... avvenuto pochi giorni prima ad opera del nigeriano Innocent Oseghale ,per la prima volta dal ...“Di me si potrebbe pensare chissà cosa, visto il motivo per cui sono in carcere, ma non sono un ‘mostro’, come mi hanno sempre descritto. Il Luca di oggi è un uomo che magari fa meno notizia, rispetto ...Pomeriggio 5 si prepara a chiudere i battenti per dare spazio alla versione natalizia del programma senza Barbara d'Urso che va in ferie ...