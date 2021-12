Morto Giorgio Berton, direttore scientifico di FFC Ricerca (Di giovedì 2 dicembre 2021) VERONA (ITALPRESS) – E’ scomparso, a seguito di una grave malattia, il professore Giorgio Berton, direttore scientifico di Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica, riconosciuta dal MIUR come ente promotore dell’attività di Ricerca scientifica sulla fibrosi cistica. La sua attività di Ricercatore e accademico è sempre stata molto legata al mondo della fibrosi cistica, di cui ha contribuito ad aumentare le conoscenze in particolare nel campo dell’infiammazione, grave complicanza della malattia. Il suo impegno nel migliorare le condizioni e l’aspettativa di vita delle persone con fibrosi cistica ha caratterizzato sin da subito il suo ruolo all’interno della Fondazione, dapprima come Ricercatore, poi come presidente del Comitato scientifico e ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 2 dicembre 2021) VERONA (ITALPRESS) – E’ scomparso, a seguito di una grave malattia, il professoredi FondazioneFibrosi Cistica, riconosciuta dal MIUR come ente promotore dell’attività discientifica sulla fibrosi cistica. La sua attività ditore e accademico è sempre stata molto legata al mondo della fibrosi cistica, di cui ha contribuito ad aumentare le conoscenze in particolare nel campo dell’infiammazione, grave complicanza della malattia. Il suo impegno nel migliorare le condizioni e l’aspettativa di vita delle persone con fibrosi cistica ha caratterizzato sin da subito il suo ruolo all’interno della Fondazione, dapprima cometore, poi come presidente del Comitatoe ...

