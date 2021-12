Meteo, piogge e freddo intenso su gran parte del paese: le previsioni (Di giovedì 2 dicembre 2021) Con l’arrivo di dicembre, oltre a continue perturbazioni, stanno calando di colpo anche le temperature sull’intera Penisola. Le previsioni Meteo Meteo (Pixabay)Nelle ultime due settimane l’Italia non ha tregua a causa di continue perturbazioni che si susseguono. Una nuova, ma veloce, si sta facendo strada dall’Atlantico. I suoi effetti saranno visibili a partire da venerdì, quando molte regioni saranno alle prese con piogge ed un aumento dell’umidità. Per quanto riguarda la giornata di oggi, giovedì 2 dicembre, piogge e rovesci colpiranno Emilia-Romagna, la Sardegna e le regioni del centro. Attesi forti temporali su Lazio e Campania. Parziali schiarite invece sulle regioni del Nord. Attese anche nevicate a basse quote sulle Alpi Orientali. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 2 dicembre 2021) Con l’arrivo di dicembre, oltre a continue perturbazioni, stanno calando di colpo anche le temperature sull’intera Penisola. Le(Pixabay)Nelle ultime due settimane l’Italia non ha tregua a causa di continue perturbazioni che si susseguono. Una nuova, ma veloce, si sta facendo strada dall’Atlantico. I suoi effetti saranno visibili a partire da venerdì, quando molte regioni saranno alle prese coned un aumento dell’umidità. Per quanto riguarda la giornata di oggi, giovedì 2 dicembre,e rovesci colpiranno Emilia-Romagna, la Sardegna e le regioni del centro. Attesi forti temporali su Lazio e Campania. Parziali schiarite invece sulle regioni del Nord. Attese anche nevicate a basse quote sulle Alpi Orientali. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte ...

Advertising

DPCgov : ??Venerdì #26novembre ???? #allertaROSSA in Calabria ???? #allertaARANCIONE in Basilicata, Calabria, Campania e Puglia.… - DPCgov : ???? #AllertaARANCIONE, giovedì #25novembre, su settori della Calabria ???? #AllertaGIALLA in dieci regioni ? In arri… - zazoomblog : Meteo piogge e freddo intenso su gran parte del paese: le previsioni - #Meteo #piogge #freddo #intenso #parte - assilvia1 : Previsioni #meteo Nelle carrozze di testa piogge sparse di lieve intensità. #trenitalia #pendolari #pendolarismo… - TRIESTE_news : Cielo coperto e deboli piogge, il meteo di oggi - -