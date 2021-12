Mediaset conferma lo stop ai programmi di Rete 4 in prime time: il calendario e le eccezioni (Di giovedì 2 dicembre 2021) E anche la notizia del lungo stop nel periodo di feste di Natale di alcuno dei programmi in onda nella prima serata di Rete 4 è stata confermata. Ascolti o non ascolti, dati buoni o meno buoni, Mediaset ha deciso. E c’è chi ci deve una mossa ben chiara dietro alla decisione di mandare in onda alcuni programmi in modo più continuativo e di stopparne invece altri. Tra i programmi che avranno meno giorno di “ferie” ci sono Controcorrente, condotto da Veronica Gentili, programma non populista che non cavalca determinati sentimenti e che non presta il fianco a determinate situazioni di cui davvero, nel periodo difficile che andremo a vivere nelle prossime settimane, non abbiamo bisogno. Si ferma solo per le feste anche Nicola Porro per poi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 2 dicembre 2021) E anche la notizia del lungonel periodo di feste di Natale di alcuno deiin onda nella prima serata di4 è statata. Ascolti o non ascolti, dati buoni o meno buoni,ha deciso. E c’è chi ci deve una mossa ben chiara dietro alla decisione di mandare in onda alcuniin modo più continuativo e diparne invece altri. Tra iche avranno meno giorno di “ferie” ci sono Controcorrente, condotto da Veronica Gentili, programma non populista che non cavalca determinati sennti e che non presta il fianco a determinate situazioni di cui davvero, nel periodo difficile che andremo a vivere nelle prossime settimane, non abbiamo bisogno. Si ferma solo per le feste anche Nicola Porro per poi ...

