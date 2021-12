Marotta: «Abolire la detassazione per i calciatori professionisti provenienti dall’estero sarebbe discriminatorio» (Di giovedì 2 dicembre 2021) Un emendamento specifico che penalizza solamente l’industria dello sport professionistico, oltre che miope e controproducente, è fortemente discriminatorio e conferma quanto il nostro settore sia considerato in modo residuale nel Paese. Il decreto crescita è norma fondamentale a sostegno dello sviluppo economico del Paese. E riguarda tutti i professionisti provenienti dall’estero. L’industria calcio rappresenta il tredicesimo comparto nazionale e negli ultimi tredici anni ha versato nelle casse dello Stato oltre 14 miliardi di euro di tasse, impiegando tuttora circa 7700 dipendenti. Tuona Giuseppe Marotta, l’AD dell’Inter, che ha spiegato all’ANSA i motivi della sua netta contrarietà all’emendamento al Decreto Crescita presentato dal senatore del Pd Tommaso Nannicini. L’emendamento ha ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 2 dicembre 2021) Un emendamento specifico che penalizza solamente l’industria dello sportco, oltre che miope e controproducente, è fortementee conferma quanto il nostro settore sia considerato in modo residuale nel Paese. Il decreto crescita è norma fondamentale a sostegno dello sviluppo economico del Paese. E riguarda tutti i. L’industria calcio rappresenta il tredicesimo comparto nazionale e negli ultimi tredici anni ha versato nelle casse dello Stato oltre 14 miliardi di euro di tasse, impiegando tuttora circa 7700 dipendenti. Tuona Giuseppe, l’AD dell’Inter, che ha spiegato all’ANSA i motivi della sua netta contrarietà all’emendamento al Decreto Crescita presentato dal senatore del Pd Tommaso Nannicini. L’emendamento ha ...

Advertising

forzainteraleee : RT @marifcinter: #Marotta: 'Abolire il Decreto Crescita? Un emendamento specifico che penalizza solamente l'industria dello sport professio… - napolista : #Marotta: «Abolire la detassazione per i calciatori professionisti provenienti dall’estero sarebbe discriminatorio»… - BandieraInter : #Marotta contro la possibilità di abolire il Decreto Crescita per i giocatori - enzono16 : RT @CalcioFinanza: Marotta: «Discriminatorio abolire Decreto Crescita per calciatori» - Cucciolina96251 : RT @marifcinter: #Marotta: 'Abolire il Decreto Crescita? Un emendamento specifico che penalizza solamente l'industria dello sport professio… -

Ultime Notizie dalla rete : Marotta Abolire Calcio: Marotta, emendamento su stranieri discriminatorio ... Tommaso Nannicini, al Decreto Crescita per abolire le agevolazioni fiscali ai calciatori provenienti dall'estero. "Il decreto crescita - sottolinea Marotta - è una norma fondamentale a sostegno ...

Calcio: Marotta, emendamento su stranieri discriminatorio ... Tommaso Nannicini, al Decreto Crescita per abolire le agevolazioni fiscali ai calciatori provenienti dall'estero. "Il decreto crescita - sottolinea Marotta - è una norma fondamentale a sostegno ...

Marotta: «Discriminatorio abolire Decreto Crescita per calciatori» Calcio e Finanza Calcio: Marotta, emendamento su stranieri discriminatorio Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, all'ANSA confida la sua inquietudine sull'emendamento presentato dal senatore Pd, Tommaso Nannicini, al Decreto Crescita per abolire le ...

Marotta: «Descriminatorio abolire Decreto Crescita per calciatori» “Un emendamento specifico che penalizza solamente l’industria dello sport professionistico, oltre che miope e controproducente, è fortemente discriminatorio e conferma quanto il nostro settore sia con ...

... Tommaso Nannicini, al Decreto Crescita perle agevolazioni fiscali ai calciatori provenienti dall'estero. "Il decreto crescita - sottolinea- è una norma fondamentale a sostegno ...... Tommaso Nannicini, al Decreto Crescita perle agevolazioni fiscali ai calciatori provenienti dall'estero. "Il decreto crescita - sottolinea- è una norma fondamentale a sostegno ...Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, all'ANSA confida la sua inquietudine sull'emendamento presentato dal senatore Pd, Tommaso Nannicini, al Decreto Crescita per abolire le ...“Un emendamento specifico che penalizza solamente l’industria dello sport professionistico, oltre che miope e controproducente, è fortemente discriminatorio e conferma quanto il nostro settore sia con ...