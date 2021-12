Le pagelle di Fabian: “Ispira e dirige. Presenza, qualità e fiducia” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Le pagelle di Fabian Ruiz: “Ispira e dirige: Presenza, qualità, interdizione e fiducia”. Fabian Ruiz è stato uno dei migliori in campo e determinante nel … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 2 dicembre 2021) LediRuiz: “, interdizione e”.Ruiz è stato uno dei migliori in campo e determinante nel … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

napolista : Mario Rui lassaje sulo a Fferrari e nun ce ‘o ppozzo perdunà Appena asciuto dô campo Fabian Ruiz se sentette ‘a ma… - cn1926it : #Fabian, piovono 7 dai quotidiani: le pagelle di #SassNap - SiamoPartenopei : Sassuolo-Napoli, pagelle: Mertens genio, Fabian Ruiz stellare. Poi black out e 3 brutte notizie - infoitsport : Sassuolo-Napoli, pagelle: Mertens genio, Fabian Ruiz stellare. Poi black out e 3 brutte notizie - CarloRo79403302 : RT @napolista: Sassuolo-Napoli, pagelle / Solo l’arbitro legge la partita peggio di Spalletti Fabian Ruiz è in stato di grazia, Mertens no… -