La Lazio si fa male da sola: da 1-3 a 4-3, al 99? 4-4 di Arslan! (Di giovedì 2 dicembre 2021) All’Olimpico si è disputata una pazza partita. La Lazio, dopo essere stata sotto 3-1 nel primo tempo, ha completato una pazza rimonta nella ripresa contro l’Udinese portandosi sul 4-3: al minuto 99 Arslan ha poi firmato il 4-4. Una gara molto intensa e ricca di gol che si sblocca dopo sedici minuti con un’azione insistita dei friulani conclusa con un colpo di testa di Beto che insacca in rete. Il raddoppio arriva al 32? sempre con l’attaccante portoghese, bravo a sfruttare un contropiede perfetto e a scartare anche Reina. Pochi minuti più tardi il solito Ciro Immobile ha accorciato le distanze ma al termine della prima frazione di gioco Molina gela ulteriormente l’Olimpico firmando il tris bianconero. Nella ripresa succede di tutto e la squadra di Sarri entra in campo con un atteggiamento diverso: al 55? Pedro dà il via alla rimonta biancoceleste con un destro ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 2 dicembre 2021) All’Olimpico si è disputata una pazza partita. La, dopo essere stata sotto 3-1 nel primo tempo, ha completato una pazza rimonta nella ripresa contro l’Udinese portandosi sul 4-3: al minuto 99 Arslan ha poi firmato il 4-4. Una gara molto intensa e ricca di gol che si sblocca dopo sedici minuti con un’azione insistita dei friulani conclusa con un colpo di testa di Beto che insacca in rete. Il raddoppio arriva al 32? sempre con l’attaccante portoghese, bravo a sfruttare un contropiede perfetto e a scartare anche Reina. Pochi minuti più tardi il solito Ciro Immobile ha accorciato le distanze ma al termine della prima frazione di gioco Molina gela ulteriormente l’Olimpico firmando il tris bianconero. Nella ripresa succede di tutto e la squadra di Sarri entra in campo con un atteggiamento diverso: al 55? Pedro dà il via alla rimonta biancoceleste con un destro ...

Advertising

BrunoMarinelli8 : Comunque rimane il fatto che questa Lazio corre male, non riesce a seguire le idee dell'allenatore. Ci vuole una si… - marcopirola_ : @Cobretti_80 Fa male, così fa male. Avesse preso gol all’ultimo la Juve o il Milan avrebbe fatto meno male perché l… - barracuda563 : @MarcoVBava Marco non ci viene neanche più di dire forza Lazio talmente è la delusione,non giocavamo così male dai tempi di Ballardini - CristinaMicoli : @maurosimo66 La Lazio non difende. E attacca male. E non è furba. La reazione mi è piaciuta ma non basta - InsiderLazio : Molta amarezza, qui bisogna capire se la società vorrà dare una grande mano a Sarri , altrimenti ci facciamo tutti male. Forza Lazio -