La Juventus punta Botman del Lille. Continua lo svecchiamento (Di giovedì 2 dicembre 2021) Sven Botman potrebbe finire alla Juventus. Il difensore Olandese è corteggiatissimo e la Vecchia Signora non si fa indietro La linea societaria bianconera è chiara, puntare sui giovani deve essere la priorità. L’operazione De Ligt fu l’apri via, con la Juventus che da allora ha quasi sempre puntato su calciatori Under 25. Questa linea verde L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Svenpotrebbe finire alla. Il difensore Olandese è corteggiatissimo e la Vecchia Signora non si fa indietro La linea societaria bianconera è chiara,re sui giovani deve essere la priorità. L’operazione De Ligt fu l’apri via, con lache da allora ha quasi sempreto su calciatori Under 25. Questa linea verde L'articolo

