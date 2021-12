Il Cagliari è in buone mani: Radunovic promosso (Di giovedì 2 dicembre 2021) Cagliari - I quattro gol presi dal Milan sono solo un lontano ricordo: da quel 29 agosto, seconda giornata di campionato, Bors Radunovic ha fatto passi avanti e contro il Verona il gigante serbo (194 ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 2 dicembre 2021)- I quattro gol presi dal Milan sono solo un lontano ricordo: da quel 29 agosto, seconda giornata di campionato, Borsha fatto passi avanti e contro il Verona il gigante serbo (194 ...

L'attacco sta facendo buone cose con 30 gol, meglio solo proprio i nerazzurri a 34. Il Sassuolo ha ... perché vincere in trasferta contro Juventus e Milan e fare un punto in tre partite contro Cagliari,...

