Il 2022 e la pantomima dei rally a porte chiuse

Leggi su rallyeslalom

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Di Alessandro Bugelli La gara è a. La gara non prevede luoghi per il pubblico in prova speciale. Anche alla Coppa Liburna si è proseguito con la, generata dal protocollo federale che a sua volta segue quello governativo, che di fatto dà diniego a chiunque, se non sia un addetto ai lavori, Source