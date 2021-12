GF Vip, Miriana Trevisan va a letto con un altro uomo: "Strani movimenti" (Di giovedì 2 dicembre 2021) Miriana Trevisan è andata avanti. Dopo le prime settimane di frequentazione con Nicola Pisu, con il quale ha instaurato un rapporto speciale, la concorrente del Grande Fratello Vip ha deciso di percorrere la sua strada in autonomia senza fare affidamento su nessuno. I nuovi membri della Casa hanno già scombussolato l'armonia del gruppo, in particolare Biagio D'Anelli, che avrebbe conquistato la showgirl partenopea. Quindi, per i due concorrenti, dicembre è sembrato iniziare nel migliore dei modi, e hanno condiviso dei momenti molto speciali nella nuova disposizione delle camere da letto. Biagio non ha perso tempo e subito ha cominciato a capire le dinamiche di gioco e ha approfondito la conoscenza di Miriana. Inoltre, Trevisan è diventata sempre più al centro delle discussioni, non solo per via del ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 2 dicembre 2021)è andata avanti. Dopo le prime settimane di frequentazione con Nicola Pisu, con il quale ha instaurato un rapporto speciale, la concorrente del Grande Fratello Vip ha deciso di percorrere la sua strada in autonomia senza fare affidamento su nessuno. I nuovi membri della Casa hanno già scombussolato l'armonia del gruppo, in particolare Biagio D'Anelli, che avrebbe conquistato la showgirl partenopea. Quindi, per i due concorrenti, dicembre è sembrato iniziare nel migliore dei modi, e hanno condiviso dei momenti molto speciali nella nuova disposizione delle camere da. Biagio non ha perso tempo e subito ha cominciato a capire le dinamiche di gioco e ha approfondito la conoscenza di. Inoltre,è diventata sempre più al centro delle discussioni, non solo per via del ...

