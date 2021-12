F1, Fernando Alonso: “Bisogna stare con i piedi per terra. A Jeddah non sarà semplice superare” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Fernando Alonso esprime il proprio parere in occasione della conferenza stampa del Gran Premio dell’Arabia Saudita, penultimo atto del Mondiale F1 2021. Il portacolori dell’Alpine cerca conferme dopo il bellissimo podio di Losail (Qatar). Il due volte campione del mondo è tornato nella Top3 nel Circus piazzandosi alle spalle dell’olandese Max Verstappen (Red Bull) e dell’inglese Lewis Hamilton (Mercedes), dominatore del primo evento della storia in quel di Doha. Il due volte vincitore della 24h di Le Mans ha commentato ai media come riporta Marca: “Veniamo da un podio, ma Bisogna stare con i piedi per terra. Abbiamo festeggiato quel tanto che basta e sono tornato a casa, sappiamo che qui l’obiettivo è ancora la Q3 e andare in zona punti”. Per l’ex alfiere della Ferrari non è mancata ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 dicembre 2021)esprime il proprio parere in occasione della conferenza stampa del Gran Premio dell’Arabia Saudita, penultimo atto del Mondiale F1 2021. Il portacolori dell’Alpine cerca conferme dopo il bellissimo podio di Losail (Qatar). Il due volte campione del mondo è tornato nella Top3 nel Circus piazzandosi alle spalle dell’olandese Max Verstappen (Red Bull) e dell’inglese Lewis Hamilton (Mercedes), dominatore del primo evento della storia in quel di Doha. Il due volte vincitore della 24h di Le Mans ha commentato ai media come riporta Marca: “Veniamo da un podio, macon iper. Abbiamo festeggiato quel tanto che basta e sono tornato a casa, sappiamo che qui l’obiettivo è ancora la Q3 e andare in zona punti”. Per l’ex alfiere della Ferrari non è mancata ...

