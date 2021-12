Draghi spiega la nuova Irpef ai sindacati. Ora la trattativa è sui contributi (Di giovedì 2 dicembre 2021) “Vi farò sapere prima del Consiglio dei ministri di domani mattina”. Quando Mario Draghi congeda i leader di Cgil, Cisl e Uil con la promessa di una telefonata, nella Sala Verde di palazzo Chigi si è consumato un cambio di metodo. Voluto dal premier, scortato dall’uomo dei numeri, quel ministro dell’Economia a cui i sindacati, appena tre giorni fa, avevano rimproverato una scarsa, meglio nulla, capacità di dialogo, sintetizzata in uno stizzito “non ci hanno fatto vedere neppure le tabelle”. Questa volta la tabella c’è, preparata dai tecnici del Tesoro. Serve al premier per spiegare come cambierà l’Irpef, ma soprattutto per dire che quasi la metà della dote di 7 miliardi andrà ai redditi fino a 28mila euro, a quelle fasce più basse attenzionate dalla controparte. Ma la volontà, che è anche necessità, di non far ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 2 dicembre 2021) “Vi farò sapere prima del Consiglio dei ministri di domani mattina”. Quando Mariocongeda i leader di Cgil, Cisl e Uil con la promessa di una telefonata, nella Sala Verde di palazzo Chigi si è consumato un cambio di metodo. Voluto dal premier, scortato dall’uomo dei numeri, quel ministro dell’Economia a cui i, appena tre giorni fa, avevano rimproverato una scarsa, meglio nulla, capacità di dialogo, sintetizzata in uno stizzito “non ci hanno fatto vedere neppure le tabelle”. Questa volta la tabella c’è, preparata dai tecnici del Tesoro. Serve al premier perre come cambierà l’, ma soprattutto per dire che quasi la metà della dote di 7 miliardi andrà ai redditi fino a 28mila euro, a quelle fasce più basse attenzionate dalla controparte. Ma la volontà, che è anche necessità, di non far ...

